Помощник депутата Рады попался на взятке ₴140 тыс. Фамилий ни задержанного, ни депутата не указано.

Фото: facebook.com/Анатолій Матіос

Во Львовской области военная прокуратура задержала помощника-консультанта депутата Верховной Рады за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в Facebook.

"03.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области Национальной полиции... задержала "на горячем" за вымогательство и получение "взятки" в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Анатолій Матіос

По словам Матиоса, задержанный требовал взятку от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, а именно для того, чтобы не направлять депутатские запросов в правоохранительные и контролирующие органы.

Фамилий ни задержанного, ни депутата не указано.

Как сообщалось, в Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны.