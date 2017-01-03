Чалый: Украина может получить летальное оружие от администрации Трампа
Позиция Барака Обамы может быть пересмотрена командой Дональда Трампа.
Позиция администрации президента США Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой Дональда Трампа.
Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".
"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - сказал дипломат.
Он также отметил, что основной преградой на пути получения Украиной летальной оружия остается позиция президента США.
"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил Чалый.
Он также напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летальной оборонительного оружия" на законодательном уровне.
Напомним, в 2014 году США не решились предоставить Украине летальное оружие, т.к. в Белом доме думают, что это может "подстегнуть" Россию к эскалации конфликта. Летом 2016 года Валерий Чалый допустил, что данный вопрос может быть пересмотрен после выборов президента США.