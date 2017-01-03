Прокуратура изъяла у Пашинского пистолет Glock Оружие нардепа было зарегистрированным.

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Прокуратура изъяла пистолет депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт"), из которого он 31 декабря ранил мужчину в Киевской области.

Об рассказал на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "112 Украина".

По его словам, нардеп использовал пистолет австрийской марки Glock.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъяли, изъяли само оружие и патроны, и изъяли все, что имел народный депутат по этому оружию. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были", - сообщил Чибисов.

Напомним, накануне Нового года Пашинский попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала в ногу.

Уголовное производство по факту инцидента расследуется прокуратурой по статье хулиганство.