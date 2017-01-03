Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия Один из ключевых документов судебной реформы вступит в силу на этой неделе.

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Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №5180 на сайте Верховной Рады.

Закон подписан 3 января и вступит в силу на следующий день после опубликования.

ВСП будет коллегиальным органом государственной власти и судейского управления, цель которого - обеспечение независимости судебной власти и формирование честного и профессионального судейского корпуса. Согласно тексту закона, Высший совет правосудия предлагается наделить полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также ВСП будет иметь полномочия лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах. Высший совет правосудия наделен полномочиями назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.

Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по два назначает Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Решения совета могут быть обжалованы только в Верховном Суде.

При принятии закона 21 декабря депутаты отклонили поправку, на которой настаивало гражданской общество, касательно Общественного совета добропорядочности. Планировалось установить, что негативный вывод ОСД по судье должен существенно усложнить дальнейшее назначение его на должность Высшим советом правосудия. Рада не учла это предложение.

Но при этом была принята поправка, которая гласит, что в случае негативного вывода ОСД Высшая квалификационная комиссия судей может продвинуть судью дальше только в случае поддержки 11 из 16 ее членов.

Также Порошенко подписал связанный законопроект №5181 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с судебной реформой.

Законопроект дополняет перечень главных распорядителей бюджетных средств Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией и Верховным судом. При этом из списка исключается старый Верховный суд Украины и высшие специализированные суды.

Также законодательно закрепляется гарантия о невозможности снижения бюджетных назначений на содержание судей без согласования с Высшим советом правосудия.

Напомним, реорганизация Высшего совета юстиции в ВСП предусмотрена изменениями в Конституцию в части правосудия, которые вступают в силу 30 сентября.