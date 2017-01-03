Депутаты проездили 1,4 млн гривен на машинах за госсчет Услугами автобазы Рады воспользовались 212 нардепов.

Фото: Макс Левин

212 народных депутатов воспользовались услугами автотранспорта парламента на 1 376 658 гривен в 2016 году, говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос Українських Новин.

В 2016 году Рада увеличила по сравнению с 2015 годом расходы на содержание автобазы управления делами аппарата парламента на 11% с 38 млн до 42 млн гривен.

Согласно ст. 23 закона "О статусе народного депутата", для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в пределах Киева, депутатам предоставляется автотранспорт Рады.

Напомним, в декабре первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что автобаза аппарата парламента ежемесячно списывает бензин на тысячи гривен на ее служебной машине.