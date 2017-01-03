КГГА хочет построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов К строительству запланирована также канатная дорога до Труханового острова.

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Столичная власть планирует начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр подтвердил планы построить канатную дорогу с правого берега до Труханового острова.

"Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги, - с правого к левому берегу, до Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города», - добавил Кличко.

Напомним, планы построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов были и у предыдущих властей Киева.