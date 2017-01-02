На украинско-венгерской границе в тестовом режиме начал работу контактный пункт "Захонь" Тестовый режим продлится три недели, а затем контактный пункт полноценно заработает.

Фото: inforesist.org

На пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне границы с Украиной с 1 января 2017 года начал работу в тестовом режиме совместный контактный пункт "Захонь".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Среди основных задач центра - поддержка информационного взаимодействия и обмен сообщения между украинскими и румынскими пограничниками, а также обеспечение скоординированности действий во время проведения совместных мероприятий по охране участка границы", - говорится в сообщении.

Тестовый режим продлится три недели, а затем контактный пункт полноценно заработает.

Напомним, в ноябре Венгрия выделила Украине 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры.