​Порошенко в новогоднем обращении: легко еще не будет, но худшее уже позади "Мы адаптировали наше государство к новым условиям, нам удалось восстановить экономический рост".

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в своем новогоднем обращении заявил, что 2017 год должен быть легче прошедшего.

"Легко еще не будет, но самое худшее, особенно в экономике, уже позади. Мы преодолели шок от уничтожения части потенциала, вызванного военной агрессией. Точно так же, как от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Мы адаптировали наше государство к новым условиям, нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", - заявил президент.

Президент в своем обращении назвал несколько достижений Украины за прошедший год: его удалось прожить без российского газа, Джамала победила на Евровидении, украинские паралимпийцы стали одними из лучших в Рио.

"Приходящий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции. Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора. О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторяет. И другим - не дам", - пообещал президент.

В своем обращении Порошенко поблагодарил военных за защиту государства и отдельно поздравил граждан Украины, которые находятся под временной окупацией в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донецкой и Луганской областях. "Российская оккупация - временна. Мы обязательно объединимся", - заявил он.