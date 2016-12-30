По подозрению в деле "Автомайдана" арестован еще один действующий полицейский На момент задержания арестованный занимал должность старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности.

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По подозрению в преступлениях против автомайдановцев в 2014 году арестован еще один сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 30 декабря применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в отношении третьего милиционера, подозреваемого в совершении преступления в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле городской больницы №17.

Речь идет о провокации и совместном с работниками спецподразделения "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинении им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей. Кроме того, милиционеру инкриминируется дача заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.

Отмечается, что суд отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он занимал на момент задержания.

29 декабря было объявлено подозрение заместителю начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и старшему оперуполномоченному этого подразделения в совершении аналогичного преступления. В прошлом они занимали должности заместителя начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г. Киеве и заместителя начальника отдела данного подразделения.

В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.

По данным ГПУ, по другим соучастникам этих преступлений досудебное расследование продолжается, в том числе шесть из них объявлены в розыск, суд дал разрешение на их задержание.

Как сообщалось ранее в декабре, ГПУ передала в суд дело 17 экс-инспекторов ГАИ за "Автомайдан".