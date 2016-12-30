Верховный суд РФ отказал адвокату крымского майдановца в рассмотрении жалобы Теперь защита будет бороться за признания факта пыток Костенко сотрудниками ФСБ.

Александр Костенко Фото: krymr.com

Верховный суд России отказался принять кассационную жалобу по делу майдановца из Крыма Александра Костенко.

Об этом адвокат незаконно осужденного в России украинца Дмитрий Сотников сообщил в фейсбуке.

"Итак, по делу Костенко об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны!" - написал Сотников.

Адвокат заявляет, что теперь он со своим клиентом будет бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Сотников также отметил, что, насколько ему известно, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека в защиту Александра Костенко.

Костенко находится в колонии общего режима ГИК-5 в г. Кирово-Чепецкое. Ему грозит потеря руки. 5 февраля 2015 года в Крыму во время задержания Александру Костенко сломали руку сотрудники "Крымского УФСБ". В возбуждении уголовного дела на сотрудников было отказано. Позднее больная рука использовалась как средство пытки и оказания давления.

Напомним, Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. По данным обвинения, активист бросил камень в сотрудника крымского подразделения "Беркут" 18 февраля 2014 в Мариинском парке возле здания парламента Украины. Костенко приговорен к 4 годам лишения свободы.