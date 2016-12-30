Турция выделила Украине деньги на закупку военных товаров ВСУ получат турецкое оружие.

Фото: http://turkey.mfa.gov.ua

Украина и Турция 30 декабря подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

"Соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - сказано в сообщении посольства Украины в Турции.

Напомним, в июле Министерство обороны раскрыло данные о материально-технической и гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины от стран-партнеров.

Больше всего Украине помогали США (111 миллионов долларов материально-технической помощи ВСУ и 8 миллионов долларов в рамках гуманитарной помощи).

Турция подарила украинской армии вещевое имущество на 1 млн долларов.