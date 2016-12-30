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"Нафтогаз" подписал со Всемирным банком кредитное соглашение на €478,3 млн

Средства пойдут на закупку газа в отопительный период.

"Нафтогаз" подписал со Всемирным банком кредитное соглашение на €478,3 млн
Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала со Всемирным банком кредитное соглашение на 478,285 млн евро для закупки газа в отопительный период.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выложил в фейсбуке фотокопию части титульного листа кредитного соглашения, где видна сумма и дата.

"Последняя подпись в этом году", - написал он в комментарии.

Проект финансирования импорта газа предусматривает, что "Нафтогаз" привлечет средства коммерческих банков Citibank и Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка.

В то же время Кабинет Министров предоставил Всемирному банку государственные гарантии на 500 млн долларов по данному проекту.

Средства в виде револьверной линии (то есть кредит можно погашать и привлекать опять) даются почти на год менее чем под 3% годовых.

Напомним, что у "Нафтогаза" есть возможность занять у ЕБРР $300 млн в рамках соглашения о трехлетнем возобновляемом кредите, подписанного в прошлом году.

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Тэги: кредиты, Всемирный банк, поставки газа, Нафтогаз
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