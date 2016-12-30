Порошенко вручил Маккейну орден Награды также удостоился сенатор Линдси Грэм.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Как сообщается на сайте президента, Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы, Грэма - орденом Ярослава Мудрого. Они удостоились наград "за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки".

Порошенко вручает орден Ярослава Мудрого Линдси Грэму

Президент подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.

Порошенко предложил сенаторам совершить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действия российской стороны и ее боевиков.

Президент отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности с Украиной.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость относительно помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, в 2010 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили присвоил Джону Маккейну звание "Национальный герой".