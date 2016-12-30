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Регистрацию брака за сутки введут еще в восьми городах

Расписаться по-быстрому теперь, в частности, можно в Виннице, Днепре и Харькове.

Регистрацию брака за сутки введут еще в восьми городах

Правительство расширило пилотный проект по введению упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1068 от 28 декабря

13 июля был запущен пилотный проект по государственной регистрации брака за сутки в наиболее популярных туристических городах - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях, приближенных к зоне АТО - в городах Мариуполе и Северодонецке.

Услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более трех тысяч пар.

Правительство считает, что распространение пилотного проекта на территорию других регионов Украины предоставит возможность максимально приблизить эту админуслугу до населения, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак. Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

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Тэги: Кабмин, браки
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