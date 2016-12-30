​Нардеп Кодола пояснил причину вывоза детской площадки из села в Черниговской области В село завезли комплект малой площадки вместо средней.

Детская площадка от Кодолы в соседнем Нежине Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Депутат Верховной Рады Александр Кодола ("Народный фронт") объяснил, почему из села Володькова Девица (бывшие Красные Партизаны, Черниговская область) после выборов в Носовскую городскую громаду увезли его детскую площадку.

"Действительно, в селе Володькова Девица Носовского района площадка была вывезена. Так как в село ошибочно был завезен комплект для малой площадки, а по проекту должны были устанавливать среднюю, этот комплект нужно было заменить. И уже в следующем году в селе будет установлена площадка соответствующей комплектации. О чем уведомлен сельский голова. Ошибки при установке детских площадок действительно случаются. Так, например, в детско-юношескую спортивную школу в Носовке вместо спортивной площадки была завезена детская, и ее также нужно было менять", - сообщила пресс-служба Кодолы.

Депутат заверяет, что в этой ситуации нет никакого политического подтекста. Детские и спортивные площадки он устанавливал до выборов и устанавливает после них.

"Выборы к программе установки площадок не имеют никакого отношения. Площадки установлены в селах Мрын, Иржавец (входит в Носовскую ОТГ), Ясная Звезда, Макеевской ОТГ, а также три площадки в самой Носовке (на ул. Центральной, на ул. Носовский шлях и большая спортплощадка возле ДЮСШ)", - сообщили в пресс-службе.

Носовская громада включает в себя районный центр Носовку и села Иржавец, Козары, Тертишники, Володькова Девица. Победу на выборах там одержала партия "Наш край", получившая 16 из 26 мандатов.