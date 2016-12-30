"Батькивщина" обвинила Коболева в уничтожении ОПЗ "«Коболевы» пытаются довести ОПЗ до банкротства, чтобы завод забрали за «пять копеек»".

Глава Нафтогаза Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, 13 июня 2014 года. Фото: EPA/UPG

Партия "Батькивщина" считает, что остановка Одесского припортового завода и передача его в аренду является следствием интриг руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и его команды.

"Одесский припортовый завод является чрезвычайно важным предприятием для отечественного химпрома и агропрома. Он является производителем удобрений для сельского хозяйства. Его амиакопровод вообще является уникальным экспортно-ориентированным объектом, на который давно охотятся олигархические группы и кланы. И в отношении такого чрезвычайно важного предприятия руководство «Нафтогаза» во главе с Андреем Коболевым осуществляет откровенно преступные действия, останавливая его и передавая в аренду непонятному «третьему лицу». Такие действия - откровенное вредительство и должны быть наказаны", - говорится в заявлении партии.

"Сейчас на заводе уволен директор, все производство остановлено. Мы уверены, что таким образом «коболевы», по команде сверху, пытаются довести ОПЗ до банкротства, чтобы нынешние чиновники забрали завод за «пять копеек». Хотя реальная стоимость этого важнейшего объекта достигает миллиардов долларов. Из-за преступной остановки Одесского припортового завода в Украине вырастут цены на минудобрения - и это ляжет дополнительным бременем на плечи сельскохозяйственных производителей, на малых аграриев и семейные фермы. После отмены налоговых льгот для малых аграрных предприятий это повышение цен на минудобрения добьет крестьян", - считает политическая сила.

"Батькивщина" требует от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно возобновить работу ОПЗ, а Коболева привлечь к ответственности.

Напомним, Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен. Чтобы предприятие смогло выплатить долг "Нафтогазу", Кабинет министров решил остановить завод и сдать его в аренду.

Кроме того, ОПЗ должен 251 млн долларов компании Ostchem Дмитрия Фирташа, которая была его поставщиком газа при Викторе Януковиче.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.