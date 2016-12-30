Гопко сочла статью Пинчука попыткой засветиться перед администрацией Трампа Путь, который предлагает бизнесмен, ведет к потере государства.

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Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко расценила статью бизнесмена Виктор Пинчук в Wall Street Journal как попытку "угодить Кремлю и засветиться перед новой администрацией Дональда Трампа".

"О чем пишет Пинчук в своей статье сейчас? О том, как выполнить Минск-2 в варианте Москвы!!! Наверное, этой статьей пытается и Кремлю угодить, и перед Новой администрацией Трампа засветиться. Озвученные им сейчас идеи делают потенциальное налаживание Трампом отношений с Москвой абсолютно комфортными: Пинчук хочет показать, что бизнес — за перезагрузку отношений США с РФ. Даже ценой сдачи национальных интересов Украины", - написала она в фейсбуке.

"Мы все понимаем истинную цель этой статьи Пинчука. Путь, который он предлагает - не путь мира, а дорога к потере государства", - добавила Гопко.

Напомним, в своей статье Пинчук предлагает, чтобы Украина отказалась от идеи вступить в Европейский союз и НАТО, не поднимала вопрос территориальной принадлежности Крыма, провела местные выборы на Донбассе до восстановления контроля над оккупированными районами.