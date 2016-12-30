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НАБУ завершило расследование против бывшего врио ректора НАУ Харченко

Харченко требовал 5 млн гривен и $50 тыс. за беспрепятственное восстановление в должности бывших работников университета.

НАБУ завершило расследование против бывшего врио ректора НАУ Харченко
Владимир Харченко
Фото: nbnews.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении бывшего временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко, подозреваемого в вымогательстве 170 тыс. евро взятки.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"29 декабря детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. евро временно исполняющим обязанности ректора НАУ", - говорится в сообщении.

Харченко и адвокат-посредник подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По версии следствия, Харченко требовал 5 млн гривен и дополнительно 50 тыс. долларов США за беспрепятственное восстановление в должности бывших работников университета и подписание приказов об их назначении.

26 августа через посредника он получил часть суммы в размере около 3 млн гривен (100 тыс. евро) за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров.

Также установлено, что Харченко в течение года умышленно не выполнял судебные решения о восстановлении незаконно уволенных работников университета.

Напомним, 26 августа сотрудники правоохранители задержали Харченко при получении взятки в размере 170 тыс. евро. В сентябре Шевченковский райсуд Киева отправил Харченко под домашний арест. Он также был уволен с занимаемой должности.

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Тэги: взяточничество, НАУ, Антикоррупционное бюро (НАБУ)
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