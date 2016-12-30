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Дюмон опровергла связь между выборами во Франции и безвизом для Украины

"Я не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью".

Дюмон опровергла связь между выборами во Франции и безвизом для Украины
Изабель Дюмон
Фото: Макс Левин

Посол Франции Изабель Дюмон считает спекуляцией заявления по поводу того, что вопрос визовой либерализации для Украины может тормозиться из-за предстоящих выборов французского президента.

Об этом она заявила в интервью "Укринформу".

"Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью", - сказала Дюмон.

Напомним, 15 декабря Европарламент утвердил механизм приостановки безвизового режима. Это сняло последнее официальное препятствие для введения безвизового режима с Украиной. Однако рассмотрение этого вопроса в Европарламенте сейчас отложено на неопределенный срок.

Президент Европарламента Мартин Шульц ранее сообщал, что в Европейском союзе есть страны, которые не готовы к введению безвизового режима с Украиной. По его словам, среди них - Франция, Бельгия, Италия и Германия.

29 декабря заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле и в мае 2017 года. Внутрипартийные выборы в правой партии "Республиканцы" завершились победой Франсуа Фийона, который занимал пост премьер-министра Франции при предыдущем президенте - Николя Саркози. Ожидается, что наряду с Фийоном за президентский пост весной 2017 года будет бороться лидер "Народного фронта" Марин ле Пен. Кандидатом от Социалистической партии Франции, скорее всего, станет бывший премьер-министр Мануэль Вальс.

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Тэги: Франция, безвизовый режим, Изабель Дюмон, выборы президента Франции (2017)
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