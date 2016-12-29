СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины Документ определяет национальные интересы в информационной сфере.

Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны утвердил доктрину информационной безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цель, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

"Приоритетами государственной политики в информационной сфере являются создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий", - отмечается в документе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов призвал создать информационную армию для борьбы с российской попагандой.