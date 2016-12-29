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За год МИД Украины направил РФ более 200 дипломатических нот

"Россия использует наших граждан как заложников, как фактически предмет торга".

За год МИД Украины направил РФ более 200 дипломатических нот
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

За 2016 год Украина направила Российской Федерации более 200 дипломатических нот, а также различных обращений.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина".

"В целом, пожалуй, было направлено за этот год более 200 дипломатических нот, а также различных обращений в те или иные компетентные органы РФ, например, в следственный комитет или пенитенциарные учреждения РФ с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными", - отметила она.

Однако, по словам Бецы, Москва мало обращает внимания на требования Киева относительно освобождения политзаключенных и допуска к ним консулов.

При этом Беца отметила, что есть случаи, когда разрешение на допуск консулов к политзаключенным все же предоставляется, "и действительно происходят встречи наших консулов, но это очень непростая процедура". К примеру она назвала встречу украинского консула с журналистом Романом Сущенко, которая состоялась 27 декабря.

Пресс-секретарь МИДа подчеркнула, что Украину поддерживает международное сообщество, которое готово оказывать давление на Москву относительно освобождения политзаключенных.

"Абсолютно поддержка есть... Все понимают, что Россия использует наших граждан как заложников, как фактически предмет торга в достижении тех или иных политических целей", - резюмировала она.

Напомним, во вторник российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что РФ готовится передать Украине 17 ее граждан, которые находятся в исправительных колониях Крыма и в других субъектов РФ.

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Тэги: Россия, политзаключенные, МИД
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