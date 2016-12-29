Администрация президента отвергла обвинения "1+1" "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает", - заявили в АП.

Администрация президента не вмешивается в деятельность Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Об этом заявили в пресс-службе АПУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в АП не вмешивается в его деятельность как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в ответе пресс-службы АПУ на соответствующий запрос.

Подчеркивается, что руководство Нацсовета уже сделало соответствующее заявление о том, что решение о продлении лицензии телеканалу "1+1" было принято еще 15 декабря.

"Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной тут политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона о конечных бенефициарах. Закон есть закон", - говорится в комментарии.

Также в АП заверили, что Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов". "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - отмечается в комментарии.

Напомним, 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания телеканала.

Премьер Владимир Гройсман также заявил, что телеканалу "1+1" не грозит потеря лицензии на вещание.

Собственником "1+1" является Игорь Коломойский.