"Батькивщина" назвала ситуацию с "1+1" наступлением на свободу слова Партия считает, что угроза журналистской деятельности идет лично от Порошенко.

Фото: www2.tymoshenko.ua

Партия "Батькивщина" считает, что ситуация вокруг лицензии на аналоговое вещание телеканала "1+1" - это наступление на свободу слова.

"В последнее время мы становимся свидетелями безосновательного ущемления свободы слова, видим наступление на СМИ, которые критически информируют общество о состоянии дел в стране, и попытки власти прибрать к рукам еще неподконтрольные ей медиа: препятствование деятельности студии Савика Шустера, провластное давление на канал «112 Украина». Сегодня к печальному списку добавилось еще и намеренное затягивание с продолжением выдачи лицензии телеканалу «1+1» и попытки его рейдерского захвата", - говорится в заявлении партии на ее сайте.

"Батькивщина" считает, что угроза независимой журналистской деятельности идет лично от президента Петра Порошенко, "который имеет непосредственное отношение к медийному бизнесу". Партия призывает власть прекратить наступление на свободу слова и дать возможность журналистам честно делать свою работу.

Напомним, 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания телеканала.

Премьер Владимир Гройсман также заявил, что телеканалу "1+1" не грозит потеря лицензии на вещание.

Собственником "1+1" является Игорь Коломойский.