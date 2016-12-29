Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Государство боли
Государство боли
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
ГлавнаяПолитика

Гройсман не увидел угроз для "1+1"

"Будем считать, что возникло недоразумение".

Гройсман не увидел угроз для "1+1"
Фото: 24tv.ua

Премьер Владимир Гройсман заявил, что телеканалу "1+1" не грозит потеря лицензии на вещание.

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал он журналистам.

Напомним, после полуночи 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу уже продлена. Регулятор запросил у "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах в связи с национализацией Приватбанка, что, возможно, послужило причиной для заявления телеканала.

Собственником "1+1" является Игорь Коломойский.

Новости по теме:

Тэги: канал 1+1, Владимир Гройсман
Реклама

Читайте в разделе