Назначенный госсекретарем МИУ Галущак - человек Гройсмана и Дубневича, - источники "Галущака продвинули на должность для защиты интересов Гройсмана и Дубневичей"

Андрей Галущак Фото: http://kievvlast.com.ua

Бывший сотрудник Владислава Каськива Андрей Галущак занял должность госсекретаря Министерства инфраструктуры при содействии премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя транспортного комитета ВР Ярослава Дубневича.

Об этом LB.ua сообщили источники в руководстве Министерства инфраструктуры.

"Галущака "продвигали" братья Дубневичи (депутаты от БПП - LB.ua) - в первую очередь Ярослав, а также Владимир Гройсман. Съели УЗ и решили перекусить Министерством", - заявил один из собеседников LB.ua.

Ещё один источник в министерстве подчеркнул, что госсекретарь будет лоббировать интересы бизнеса братьев Дубневичей,связанного с поставками на "Укрзализныцю".

Напомним, вчера Кабинет министров назначил на должность госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака с испытательным сроком три месяца. Галущак был признан победителем конкурса на госсекретаря МИУ 16 ноября.

Вскоре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не будет работать с Галущаком, и пригрозил уйти в отставку. Свою позицию Омелян подтвердил 27 декабря.

Галущак до назначения занимал должность начальника департамента инвестиционной политики "Укрзализныци". Аналитики мониторинговой миссии "ДоброЧесно" сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект "Воздушный экспресс" и был заместителем директора проекта "LNG-терминал", вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

Государственный секретарь - новая должность в Украине. Они появятся при каждом министерстве и, в отличие от министров, будут государственными служащими. В их обязанности будет входить управлением аппаратом министерства, разработка механизмов по реализации инициатив министра, обеспечение преемственности и институциональной памяти.