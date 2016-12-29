Полковнику Безъязыкову предъявлено подозрение в госизмене Его обвиняют в переходе на сторону боевиков "ДНР" после попадания в плен.

Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины сообщила полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову подозрение о совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).

Его обвиняют в переходе на сторону боевиков "ДНР" после попадания в плен, сообщается на сайте СБУ.

"У Службы есть неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - заявил замглавы начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Напомним, Безъязыков попал в плен 16 августа 2014 года в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Через два года, 5 июля 2016 года, полковник освобожден в результате спецоперации СБУ.

В декабре 2016 года он был задержан и арестован по подозрению в сотрудничестве с боевиками "ДНР" (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса). На суде по избранию меры пресечения Безъязыков заявил, что участвовал в инсценировке боевиков, поскольку опасался за свою жизнь.

28 декабря СБУ выложила запись телефонных разговоров, подтверждающих, как считают в спецслужбе, предательство Безъязыкова.