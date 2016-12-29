Здание самой старой тюрьмы в Украине отдадут в частные руки Во Львове построят новый следственный изолятор.

Министерство юстиции сообщило, что отдаст в частные руки не только здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, но и Львовский СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.

Как сообщается на сайте Минюста, завершена подготовка проекта государственно-частного партнерства по реализации инициатив "Строительство нового киевского следственного изолятора" и "Строительство нового львовского следственного изолятора и больницы". Требования и основные характеристики проектов будут обнародованы в конце января 2017 года.

Напомним, Львовский следственный изолятор, расположенный в центральной части города на ул. Городоцкой, 20, является старейшим СИЗО в Украине.

Здание, в котором размещается Львовский СИЗО, построено в 1614 году как монастырь Святой Бригиты. В 1786 году монастырь переоборудовали под тюрьму, которая получила название "Тюрьма Бригидки". Во времена польской власти здание использовалось для содержания политических заключенных. С 1946 года учреждение функционирует как место предварительного заключения.