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Нардеп забрал из села детскую площадку после проигранных местных выборов

"У нас местные выборы были 18 декабря, а они ее забрали после выборов 19 декабря".

Нардеп забрал из села детскую площадку после проигранных местных выборов
Детская площадка от Кодолы в соседнем Нежине
Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Депутат Верховной Рады Александр Кодола ("Народный фронт") забрал детскую площадку, которую собирался установить в селе Володькова Девица (бывшие Красные Партизаны, Черниговская область), после прошедших выборов в Носовскую городскую громаду.

Об этом пишет "Честно".

"Они нам год обещали детскую площадку. Потом привезли ее сразу перед выборами в территориальную громаду, даже не устанавливали, а после выборов - приехали и забрали... А нам теперь говорят: "Вам не будем ставить". Я лично звонил помощнику Кодолы. И это же средства государственные - это не его деньги! У нас местные выборы были 18 декабря, а они ее забрали после выборов 19 декабря. Как раз в день Святого Николая", - сообщил замглавы сельсовета Володьковой Девицы.

По его словам, местные жители возмущены поведением депутата.

Помощник Кодолы Николай Кравченко в комментарии журналистам заявил, что ничего не знает об этой ситуации и не уполномочен говорить на эту тему.

Носовская громада включает в себя районный центр Носовку и села Иржавец, Козары, Тертишники, Володькова Девица. Победу на выборах там одержала партия "Наш край", получившая 16 из 26 мандатов. "Народный фронт" получил шесть мандатов. Представитель партии также проиграл выборы на должность главы Носовской громады.

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Тэги: местные выборы, курьезы, Черниговская область, Александр Кодола
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