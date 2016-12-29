Телеканал UBR прекращает существование У Александра Клименко заканчиваются деньги.

С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание, написал выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь в фейсбуке.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал "Вести. Репортер". А осенью этого года "Радио Вести" сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты "Перец ФМ", отмечает "Телекритика".

Напомним, группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today с 1 января.