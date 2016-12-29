"1+1" заявил о попытке захвата Телеканал обвиняет Администрацию президента в проблемах с продлением лицензии.

На сайте "1+1" обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала "1+1". Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала", - сказано в обращении.

Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

"Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный Совет, члены которого назначены непосредственно Президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения. На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки", - отмечено в документе.

"1+1" заявил, что оказался перед угрозой отключения вещания и назначения стороннего руководства.

Обращение подписали гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, директор департамента информационного вещания Сергей Попов, директор департамента журналистских расследований Максим Шиленко, ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур, ведущие ТСН Наталья Мосейчук и Людмила Таран, ведущий Юрий Горбунов, руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский.

Напомним, собственником "1+1" является Игорь Коломойский.