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СБУ возбудила дело против львовской газеты "Русский вестник"

Статьи издания Русского культурного центра имеют явный антиукраинский смысл.

СБУ возбудила дело против львовской газеты "Русский вестник"
Здание Русского культурного центра во Львове
Фото: ua-travels.livejournal.com/2239910.html

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области зарегистрировало уголовное производство в отношении газеты "Русский вестник", издававшейся Русским культурным центром во Львове, из-за разжигания межнациональной вражды.

Об этом ИA ZIK сообщила пресс-секретарь УБСУ во Львовской области Мирослава Клячковская.

"К нам обратилось руководство Львовского областного совета. Было принято решение о проведении первичной экспертизы, которая подтвердила, что в газете содержится информация, имеющая признаки уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК. Мы зарегистрировали уголовное производство по этой статье", – сообщила Клячковская.

По ее словам, материалы передаются для дальнейшего досудебного расследования в органы Нацполиции. В рамках следствия будут установлены подозреваемые лица, причастные к изданию газеты.

В помещении Русского культурного центра в Львове до последнего времени действовала редакция газеты "Русский вестник", статьи которой имеют явный антиукраинский смысл.

Напомним, в октябре Львовский областной совет решил вернуть здание, в котором располагается Русский культурный центр, в коммунальную собственность. В дальнейшем здание планируется передать в аренду общественным организациям участников АТО и волонтерам.

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Тэги: СБУ, Львов, русский центр
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