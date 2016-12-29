СБУ возбудила дело против львовской газеты "Русский вестник" Статьи издания Русского культурного центра имеют явный антиукраинский смысл.

Здание Русского культурного центра во Львове Фото: ua-travels.livejournal.com/2239910.html

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области зарегистрировало уголовное производство в отношении газеты "Русский вестник", издававшейся Русским культурным центром во Львове, из-за разжигания межнациональной вражды.

Об этом ИA ZIK сообщила пресс-секретарь УБСУ во Львовской области Мирослава Клячковская.

"К нам обратилось руководство Львовского областного совета. Было принято решение о проведении первичной экспертизы, которая подтвердила, что в газете содержится информация, имеющая признаки уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК. Мы зарегистрировали уголовное производство по этой статье", – сообщила Клячковская.

По ее словам, материалы передаются для дальнейшего досудебного расследования в органы Нацполиции. В рамках следствия будут установлены подозреваемые лица, причастные к изданию газеты.

В помещении Русского культурного центра в Львове до последнего времени действовала редакция газеты "Русский вестник", статьи которой имеют явный антиукраинский смысл.

Напомним, в октябре Львовский областной совет решил вернуть здание, в котором располагается Русский культурный центр, в коммунальную собственность. В дальнейшем здание планируется передать в аренду общественным организациям участников АТО и волонтерам.