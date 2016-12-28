“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Государство боли
Государство боли
ГлавнаяПолитика

Два моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

Судно было арестовано в марте.

Два моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину
Фото: facebook.com

Два гражданина Украины - члена экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на родину.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте с.г. было арестовано в г. Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре задержанные в Италии за перевозку гашиша украинские моряки получили условные сроки.

Новости по теме:

Тэги: МИД, Ливия, моряки
Реклама

Читайте в разделе