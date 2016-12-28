Два моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину Судно было арестовано в марте.

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Два гражданина Украины - члена экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на родину.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте с.г. было арестовано в г. Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре задержанные в Италии за перевозку гашиша украинские моряки получили условные сроки.