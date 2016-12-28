СБУ провела обыски в КСГ Банке по делу о хищении 386 млн гривен В августе НБУ обнаружил конвертцентр на базе КСГ банка.

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Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО "КСГ Банк". Обыски проведены в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн.

"Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

Напомним, в конце августа Национальный банк Украины обнаружил, что КСГ Банк занимался конвертацией средств, и принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Вледельцы КСГ Банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%). Касьянов - владелец холдинга KSG Agro, который работает практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. С 2011 года акции KSG Agro торгуются на Варшавской фондовой бирже.