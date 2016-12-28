Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты Определять потребность и закупать продукты министерство будет в пределах бюджетных средств.

Кабинет Министров одобрил постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны, и разрешил ведомству самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их.

Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в Facebook.

"Теперь закупки продуктов питания будут проводится согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал он.

Полторак отметил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты людей и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - подчеркнул министр.

Напомним, в октябре Кабмин одобрил изменения норм питания для армии. Для участников АТО калорийность увеличена на 600 ккал.