Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты
Определять потребность и закупать продукты министерство будет в пределах бюджетных средств.
Кабинет Министров одобрил постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны, и разрешил ведомству самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их.
Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в Facebook.
"Теперь закупки продуктов питания будут проводится согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал он.
Полторак отметил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты людей и цены на продукты питания.
"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - подчеркнул министр.
Напомним, в октябре Кабмин одобрил изменения норм питания для армии. Для участников АТО калорийность увеличена на 600 ккал.