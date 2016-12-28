ГПУ нашла в полиции Киева участника разгона Майдана Бывший замкомандира взвода "Беркута" с тех пор продвинулся по карьерной лестнице.

Генпрокуратура 26 декабря сообщила о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот киевского "Беркута". Ему инкриминированы превышение власти и служебных полномочий и препятствование деятельности журналиста в ходе разгона Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

"Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка полиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве", - сообщается на сайте ГПУ.

В целом по этому эпизоду сообщено о подозрении 17 лицам. Из этого числа обвинительные акты в отношении пяти человек рассматриваются в суде, 10 находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено, он знакомится с материалами дела.