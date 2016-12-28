Киевские власти пообещали демонтировать незаконные МАФы без погромов "Не сносить, не уничтожать, не ломать, а демонтировать".

Фото: agronews.org

Киевские власти пообещали демонтировать незаконные малые архитектурные формы без погромов.

Об этом на брифинге в среду сообщили мэр Киева Виталий Кличко и генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Все государственные структуры - городская власть, ее коммунальные службы, киевская полиция, городская прокуратура - должны сотрудничать, чтобы 2000 незаконных МАФов в городе Киева были демонтированы в установленном законом порядке", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что демонтаж будет продолжаться, но в цивилизованном виде. "Не сносить, не уничтожать, не ломать, а демонтировать", - сказал генпрокурор.

По его словам, эта работа будет проходить в тесной кооперации силовых органов и местного самоуправления.

Кличко в свою очередь заявил, что его цель - сделать так, чтобы торговля была законной и чтобы город не выглядел как большой базар. "Нельзя, где захотелось, поставить малую архитектурную форму и заниматься, чем захотелось", - сказал он.

Мэр предложил торговцам идти на рынки. "Есть коммунальные рынки, где треть мест пустует. И говорить, что людям нет где проводить профессиональную деятельность, торговать - это неправда", - заявил он.

"Два года назад приблизительное количество МАФов, которые находились в Киеве, составляло около 20 тысяч. За этот период половины этих МАФов уже нет. На сегодняшний день около 6 тысяч МАФов размещены на законных основаниях, уплачивая налоги, паевой взнос и работая в рамках закона. Более 2 тысяч МАФов нужно будет перенести и чуть больше 2 тысяч МАФов размещены без документов", - добавил Кличко.

Напомним, что 22 декабря ночью во время разгрома МАФов возле станции метро "Политехнический институт" пострадали пять человек.

15 декабря снесли ряд МАФов возле станции метро "Оболонь" и на Троещине.