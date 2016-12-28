​Новым "прокурором" Крыма назначили первого зампрокурора Москвы Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка.

Олег Камшилов Фото: mosproc.ru

Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

Об этом пишут "Ведомости".

Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка.

Камшилов ранее работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Напомним, "прокурор" Крыма Наталья Поклонская была избрана в Госдуму РФ.