Новым "прокурором" Крыма назначили первого зампрокурора Москвы
Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка.
Олег Камшилов
Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.
Об этом пишут "Ведомости".
Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка.
Камшилов ранее работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.
Напомним, "прокурор" Крыма Наталья Поклонская была избрана в Госдуму РФ.