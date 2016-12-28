Кабмин разработал план приоритетных действий на период до 2020 года
Он определяет пять основных приоритетов исполнительной власти Украины.
Кабинет министров разработал среднесрочный план приоритетных действий на период до 2020 года. Проект документа был представлен на заседании правительства в среду, 28 декабря.
План действий разработан на базе стратегии устойчивого развития "Украина-2020", программы действий правительства, соглашения об ассоциации с Евросоюзом, коалиционного соглашения, международных обязательств.
Он определяет пять основных приоритетов (экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, а также безопасность и оборона) и 85 приоритетных направлений деятельности.
"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что будем делать в секторе безопасности и обороны, как мы будем развивать человеческий капитал, как мы будем предоставлять сервисы, чтобы люди нормально чувствовали среду, в которой они живут, как будем повышать социальные стандарты, как люди будут получать заработные платы", - заявил Гройсман.
Напомним, что аналогичный план на 2016 год был представлен Кабмином в мае.