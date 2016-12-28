Кабмин разработал план приоритетных действий на период до 2020 года Он определяет пять основных приоритетов исполнительной власти Украины.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров разработал среднесрочный план приоритетных действий на период до 2020 года. Проект документа был представлен на заседании правительства в среду, 28 декабря.

План действий разработан на базе стратегии устойчивого развития "Украина-2020", программы действий правительства, соглашения об ассоциации с Евросоюзом, коалиционного соглашения, международных обязательств.

Он определяет пять основных приоритетов (экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, а также безопасность и оборона) и 85 приоритетных направлений деятельности.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что будем делать в секторе безопасности и обороны, как мы будем развивать человеческий капитал, как мы будем предоставлять сервисы, чтобы люди нормально чувствовали среду, в которой они живут, как будем повышать социальные стандарты, как люди будут получать заработные платы", - заявил Гройсман.

Напомним, что аналогичный план на 2016 год был представлен Кабмином в мае.