Гройсман анонсировал проведение земельной реформы до 2020 года "Мы должны стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки".

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Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в Украине до 2020 года должна быть проведена земельная реформа.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства, передает телеканал "112 Украина".

"Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезным, прочным для потенциального роста. В том числе агропромышленный комплекс, который тоже должен быть реформирован. Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. И в этом году мы уже будем иметь с вами и поддержку животноводства, и поддержку садоводства, и поддержку сельскохозяйственного машиностроения", - сказал премьер.

Он также отметил, что это связано с развитием экономики страны и новыми рабочими местами.

Напомним, в октябре Верховная Рада продлила мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года.