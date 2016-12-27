По делу о госизмене Януковича показания дал депутат Госдумы РФ, - Луценко Генпрокурор уверен, что следствие и суд будут быстрыми и справедливыми.

Виктор Янукович Фото: http://ren.tv

По делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича важные показания дал депутат Госдумы РФ.

Об этом в ходе брифинга в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко: одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом. Мы получили эти показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения. Все идет по плану. И следствие, и суд будут быстрыми и справедливыми", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, 28 ноября во время допроса Януковича в деле "беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ. После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к Путину ввести войска на территорию Украины. Сам экс-президент признал, что направлял такую просьбу Путину, но заявил, что этот документ "не вступил в силу".

О существовании такой просьбы объявил в марте 2014 года посол России при ООН Виталий Чуркин в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Также Главная военная прокуратура продолжает собирать доказательства преступлений Януковича, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.