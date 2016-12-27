Луценко спрогнозировал, что дело Ефремова будет рассматриваться в Луганской области Следствие завершено, подозреваемый ознакамливается с материалами досудебного следствия.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что уголовное производство в отношении лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова будет рассматриваться в суде на территории Луганской области.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, подозреваемый в организации сепаратистского движения в Луганской области господин Ефремов – следствие уже завершено. Он ознакамливается с материалами досудебного следствия. Думаю, в ближайшее время он завершит ознакомление… После этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область. Думаю, это будет и политически, и юридически правильно – по месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Краматорске.

Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний". Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие имеет прямые доказательства относительно роли Ефремова в организации "ЛНР".

ГПУ подозревает бывшего главу ПР в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).