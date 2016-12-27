Кличко рассчитывает открыть Подольский мост для автомобилей через три года Столичный Гидропарк превратят в аналог Диснейленда.

Фото: Сергей Нужненко

Киевские власти намерены ввести в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост через три года. Об этом в эфире телеканала News One заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я взял на себя обязательства достроить Подольско-Воскресенский мост, который будет одной из основных автомобильных артерий, которые объединят Левый и Правый берега Днепра. Также по мосту будет проложена линия метро на Троещину, - отметил Виталий Кличко. – Я провел переговоры с немецкими инвесторами, которые уже выделили 200 тысяч евро на проведение технической и финансовой экспертизы объекта. Уже в марте следующего года, когда будут готовы результаты экспертизы, в Киев приедет министр транспортной и цифровой инфраструктуры федерального министерства Германии Райнер Бомба, и я очень надеюсь, что немецкие инвесторы помогут нам достроить мост», - рассказал Виталий Кличко.

При этом он добавил, что через три года исполнится сорок лет от начала строительства Подольско-Воскресенского моста.

«Так вот, я поставил перед собой задачу ввести этот мост в эксплуатацию, по крайней мере его первую очередь, когда на мосту будет открыто автомобильное сообщение между Левым и Правым берегом Днепра», - подчеркнул Кличко.

Также он рассказал, что в ближайшее время за счет инвесторов будет проведена реконструкция столичного Гидропарка.

«Гидропарк – уникальная рекреационная зона столицы. К сожалению, это место превратилось в зону с наливайкам и шашлычными. И наша задача – вернуть Гидропарку статус лучшей рекреационной зоны Киева, - рассказал мэр. – Сейчас я веду переговоры с несколькими международными компаниями, которые готовы сделать в Гидропарке парк аттракционов, где можно отдохнуть всей семьей. В общем, это должен быть украинский аналог Диснейленда», - подчеркнул Кличко.