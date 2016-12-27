В Северске восстановили уничтоженный боевиками мост Работы обошлись почти в 14 млн гривен.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Мост на окраине Северска Донецкой области через реку Сухая Плотва, который был уничтожен в 2014 году боевиками, восстановили и во вторник сдали в эксплуатацию, написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в фейсбуке.

"Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогон. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на 4 метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета", - сообщил он.

По его словам, сейчас завершается восстановление еще двух уничтоженных боевиками мостов – в Семеновке возле Славянска и 300-метровый мост через Северский Донец в селе Закитное. До Нового года их планируют сдать в эксплуатацию.

"В Донецкой области остаются еще семь подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне и пока что мы не можем начать их восстановление. Зато в следующем году будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, к которым лет 20 не заглядывали ремонтники", - заключил Жебривский.

Напомним, в ноябре "Укрзализныця" завершила реконструкцию одного из основных железнодорожных перегонов на востоке страны - Камыш-Заря-Волноваха, который ведет в Мариуполь.