САП подала апелляцию на личное обязательство Охендовскому Суд ранее отказал в назначении залога 1,3 млн гривен.

Михаил Охендовский Фото: Сергей Нужненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала избрание судом меры пресечения главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому в виде личного обязательства.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

Напомним, САП требовала, чтобы суд назначил Охендовскому меру пресечения в виде залога в размере 1,3 млн гривен и отстранил от должности. Первое требование Соломенский районный суд Киева 21 декабря удовлетворил частично, во втором отказал.

Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами ПР.

Основанием для преследования Охендовского стали записи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.

Экспертиза Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установила, что подписи и записи от имени Охендовского в этой книге принадлежат именно главе ЦИК.