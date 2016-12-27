Суд вынес условный приговор членам группы "Равлики" "Партизанов" оправдали по обвинениям в разбое и незаконном хранении оружия.

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Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил всех девятерых членов так называемой группы "Равлики" к двум годам лишения свободы условно.

Приговор был оглашен 26 декабря. Члены группы признаны виновными по статье 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий). Обвинения в лишении свободы, разбое и незаконном хранении оружия сняты.

Так называемый партизанский отряд "Равлики" - небольшая группа жителей Донецкой области, декларировавшая своей целью борьбу с сепаратизмом в прифронтовых населенных пунктах. Члены отряда входили в добровольческие формирования ОУН и "Святая Мария".

8 мая 2015 года группа была задержана на ферме агрохолдинга в с. Евгеньевка. "Равлики" заявили, что нашли на ферме большое количество оружия и сепаратистскую литературу, после чего вызвали милицию. Однако правоохранители, прибыв по вызову, задержали членов отряда. Арсенал оружия был оформлен как изъятый у задержанных. "Равликам" также инкриминировали похищение 79 тысяч гривен из сейфа предприятия.

В июне 2015 года члены группы были отпущены из-под стражи на поруки народных депутатов.