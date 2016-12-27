Обвинение против экс-замдиректора "Электротяжмаша" передано в суд Еще один соучастник преступной схемы объявлен в розыск.

Харьковский завод "Электротяжмаш" Фото: objectiv.tv

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд обвинение против бывшего заместителя директора государственного предприятия "Электротяжмаш" (Харьков) в нанесении 37 млн гривен убытков государству.

Об этом сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в Facebook.

"26 декабря обвиняемому и его защитникам открыто материалы досудебного расследования, и обвинительный акт направлен в суд", - написал он.

Указано, что детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц харьковского государственного предприятия "Электротяжмаш", которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли государству экономический ущерб.

По результатам расследования, к ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу, являющийся одним из основных фигурантов данного преступления.

Еще один соучастник преступной схемы объявлен в розыск.

Напомним, 8 ноября в Харькове детективы НАБУ задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша". Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) сообщено о подозрении.

Операция прошла в рамках уголовного производства о продаже "Электротяжмашем" электродвигателя по заниженной стоимости через подставные фирмы-прокладки. Его реализовали фактически по себестоимости за 1,39 млн гривен, а затем перепродали реальному покупателю в Казахстан за 3 млн долларов. Таким образом, предприятие недополучило 37,2 млн гривен (сделка проходила в 2014-2015 годах).

Завод "Электротяжмаш" - один из крупнейших заводов в Харькове, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.