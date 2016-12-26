Тука раскритиковал инициативу о блокаде "ДНР" и "ЛНР" Замминистра считает, что действия добровольцев вне правого поля.

Георгий Тука Фото: 24tv.ua

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука счел плохой идеей инициативу ряда ветеранов АТО о блокаде "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он написал в фейсбуке.

В понедельник ряд бывших и действующих бойцов АТО, связанных с батальонами "Донбасс" и "Айдар", объявили, что запустят мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Цель блокады - заставить "ДНР" и "ЛНР" отпустить пленных.

Тука счел личности организаторов блокады не вызывающими доверия, а методы, которые они планируют использовать, сомнительными

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолет (один из основателей "Айдара"), ни Константин Гришин (основатель "Донбасса" Семен Семенченко). По известным причинам. Во-вторых, ни с одним государственным учреждением (СБУ, МВД, ВСУ) эти действия не согласовывались, следовательно, установление блок-постов, проведения каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей", - написал замминистра.

"В-третьих, намерение "уморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой границы - откровенный бред. В-четвертых, я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (что уже и началось). Напомню для непосвященных: в современной теории на военную составляющую отводится лишь 20% успеха, на информационную - значительно больше. В-пьятых, я убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками" - грязными пройдохами", - заключил он.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что нужно перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе.