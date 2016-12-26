В Киеве запускают четыре ночных маршрута общественного транспорта Стоимость проезда пока будет останется на уровне три гривны.

маршрут троллейбуса №93H Фото: http://kpt.kiev.ua/

С 30 декабря "Киевпастранс" запускает три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты.

Как сообщается на сайте коммунального предприятия, будет организовано движение троллейбусных маршрутов №91H "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская", №92H "Железнодорожный Южный вокзал – просп. Свободы", №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская" и автобусного маршрута № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская".

Они будут курсировать на постоянной основе с 23:00 до 6:00.

Стоимость проезда пока составит 3 гривны. В течение 20 дней будет изучаться пассажиропоток на ночных маршрутах, после чего определят экономически обоснованную цену проезда.

Напомним, петиция к киевской власти про организацию движения ночного транспорта в Киеве стала одной из самых популярных.