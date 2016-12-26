Лутковскую пустили к трем украинским политзаключенным в Крыму Омбудсмен пообщается с Ахтемом Чийгозом.

Фото: facebook.com/bohdan.kryklyvenko

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской разрешили посетить трех украинцев, которых содержат под стражей в Крыму.

Об этом написал в фейсбуке руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

"После трех месяцев и особо тяжких двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, которые содержатся в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", - отметил он.

По словам Крикливенко, в эти минуты Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находятся на территории СИЗО Симферополя.

Напомним, в мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова публично обратилась к Лутковской с предложением забрать из колоний в Крыму граждан, ранее осужденных по украинскому законодательству. Накануне Лутковская заявила, что Россия пообещала найти механизм передачи Украине осужденных в Крыму.