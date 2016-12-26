МИД вызвал посла Израиля для объяснений (обновлено) Израиль попросили не скатываться в истерию.

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский Фото: Lb.ua

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве в связи с отменой визита премьера Владимира Гройсмана в эту страну.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в МИД.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал собеседник агентства.

В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Обновление. На сайте МИД Украины появилось сообщение о встрече с послом Израиля.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины по поддержке упомянутого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах", - сказано в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль в ответ отменил визит Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря.